Юрий Игнат напомнил, что оккупанты хотят погрузить украинцев во тьму.

Российские оккупанты сделали ракетные удары одной из главных своих тактик в войне против Украины. Россияне сконцентрировались на уничтожении критической инфраструктуры.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в последнее время специфика ракетных атак захватчиков изменилась. Он уточнил, что россияне поставили себе цель оставить украинцев без света, в частности они направили свои усилия на столицу.

"Россияне больше всего бьют по Киеву. Именно Киев - цель номер один для врага. Даже не сама столица, а объекты критической инфраструктуры", – рассказал Игнат 24 каналу.

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Атаки россиян на Киев - что известно

В последние недели атаки россиян на Киев заметно участились. Так, оккупанты запустили ракеты по Украине, в том числе и по Киеву, 16 декабря. В результате повреждения получили около девяти объектов генерации, что усугубило проблемы в энергосистеме.

Рано утром 19 декабря оккупанты повторили свою атаку на Киев и область. По словам глава Киевской ОВА Алексея Кулебы, россияне ударили дронами, но сработала система противовоздушной обороны. Украинским военным удалось сбить над Киевом девять вражеских беспилотников.

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