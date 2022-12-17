Советник руководителя ОП отмечает, что война, которую Россия начала, должна закончиться только ее разгромом.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк призывает страны Запада не отвлекаться на нереалистичные планы в отношении Российской Федерации, а предоставлять Украине оружие.

По словам Подоляка, с Россией нельзя договариваться, а война должна завершиться ее разгромом.

"Не отвлекайтесь на разговоры о нереалистичных планах: с Россией нельзя договориться. Война, которую Россия начала, должна закончиться только ее разгромом. Поэтому, перефразируя Хемингуэя: "Здравствуй, оружие!" В необходимых пропорциях – артиллерия, бронетехника, дроны и ракеты большей дальности", - подчеркнул Подоляк.

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Переговоры с Россией

Как сообщал УНИАН, 13 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина прилагает все усилия для ускорения победы, но любое решение о прекращении войны будет основываться на выходе российских войск со всех территорий Украины по состоянию на 2014 год. Он также подчеркнул, что Украина требует справедливого и долговременного мира, а не отложение войны.

Кулеба также отмечает, что заявления Кремля о якобы готовности к мирным переговорам с Украиной является дымовой завесой. На самом деле у них нет серьезности, ведь готовность к мирным переговорам и запуски ракет на мирные города Украины не имеют ничего общего.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Путин лукавит в заявлениях о готовности к переговорам. Это информационная атака с целью разделить Украину и западных партнеров.

Тем временем Соединенные Штаты Америки продолжают верить в возможность поддержания диалога с Россией. Впрочем, вторжение в Украину иллюстрирует, что Россия не стремится к налаживанию диалога, говорит представитель Госдепа.

Директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что любая война заканчивается переговорами, но Россия не настроена на них серьезно. Путин считает, что сможет продолжать войну длительное время и никто его не накажет, однако это ошибка.

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