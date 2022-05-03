31-летний Никита Горбань потерял все пальцы на ногах.

Освобожденный из плена 31-летний Никита Горбань рассказал, что россияне прежде всего отдают на обмен тех гражданских, на которых надо тратить лекарства и возиться с их ранами. Он больше месяца пробыл в плену и лишился пальцев на ногах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Никиту похитили в начале марта. Российские военные увидели в паспорте военный билет и начали издеваться – разводным ключом пытались выламывать пальцы на руках, чтобы он рассказал об украинских позициях. Позже поняли, что Никита ничего не знает

"Заставили обувь снять, а у меня галоши были. Они туда еще воды налили", - вспоминает мужчина.

Три дня Никита с отцом пролежали на улице на морозе. Никита понимал, что пальцы на ногах он уже отморозил.

Их через Припять вывезли в Беларусь, а оттуда отправили в Курское СИЗО. Все это время Никита был рядом с отцом. На больных ногах надо было стоять, а вечером пленных украинцев заставляли петь российский гимн. Никите не предоставляли медицинскую помощь, из-за чего пальцы на ногах почернели и начали разлагаться.

"Ноги уже начали пахнуть нехорошо. Началась самоампутация – при перевязке палец просто отпал, потому что никто ничего толком не делал", - рассказывает бывший пленный.

10 апреля его перевели в Курский военный госпиталь, где ампутировали все пальцы на ногах. Из-за того, что с ранами надо было возиться и тратить лекарства, а с Никитой было еще семь человек в тяжелом состоянии, их решили обменять. Украинцев вывезли из Курска в Симферополь, а оттуда в Запорожье. Россияне на носилках поставили на дорогу. Никита ничего не мог понять, пока к нему не подошли украинские военные.

Никита уже пытается ходить, но уже через две недели пальцы должны зажить, он привыкнет ходить без пальцев и держать равновесие.

Отец Никиты остался в Курском СИЗО. Всего там было около сотни пленных.

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