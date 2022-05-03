Несмотря на то, что она переживает уже вторую войну, женщина не теряет оптимизма.

Фотографии 83-летней Веры Филипповны, которая напекла паски в руинах своего дома в Горенке на Киевщине, облетели соцсети.

Историю женщины рассказала ТСН.

В начале марта россияне активно начали обстреливать Горенку из тяжелой артиллерии. На улице, где живет Вера Филипповна, многие дома повреждены, некоторые уничтожены до основания. Семья Веры Филипповны решила выехать 6 марта, чтобы спастись.

Вернувшись в село, семья застала чудом уцелевший дом (побиты окна и крыша). Окна выстоявшего дома уже успели затянуть пленкой.

"Оно прилетело, собаку убило, все развалило, трубу уже заварили", — показывают женщины.

Курятник, гараж и летняя кухня разрушены. В руинах кухни можно разглядеть только выстоявшую печь. Увидев ее, Вера Филипповна решила не отказываться от идеи, пришедшей к ней в дали от дома - печь паски в печи.

Газа в селе в то время не было, поэтому она взялась чинить печь самостоятельно.

"Я пришла, а она развалена. Я своими руками выложила вниз кирпич. Дети надо мной смеялись. Потом смазала там глиной все. Посмотрела, вылезла по тем кирпичикам, вымостила дорожку. Взяла ведро с глиной, смазала там все это", – рассказывает женщина.

Разводит огонь в печи Вера Филипповна с помощью листов из книги.

"Видите, сжигаю "Актуальные проблемы научного коммунизма". Коммунизм сжигаю", — улыбаясь, говорит женщина.

Дочь Татьяна пыталась отговаривать мать от этой затеи и предлагала купить паски в магазине. Однако Вера Филипповна не согласилась. Она напекла паски и раздала соседям.

"Первый день паски испекла, раздала людям, потому что ни у кого здесь не было. Электрики на столбах работали, я им вынесла", — рассказывает женщина.

Как мама печет паски в руинах дочь решила сфотографировать. Эти фотографии облетели соцсети.

"Когда она сказала: "Я буду печь"... Я сказала, что это нужно снять для детей и для внуков. Такое поведение людей, украинцев - это говорит о том, что нашу нацию уничтожить нельзя. Мы бессмертны, с такими людьми, как моя мама — она нас всех здесь держит, она нам пример", — рассказывает дочь женщины.

В селе уже начали восстанавливать газ, но Вера Филипповна говорит, все равно время от времени будет готовить в своей печи, потому что блюда здесь получаются гораздо вкуснее.

Несмотря на то, что она переживает уже вторую войну, женщина не теряет оптимизма.

"Жить надо, не надо падать духом. А то мне звонят по телефону, "ой у меня там с домом" – не надо падать духом. Надо держаться, молиться и верить. И надеяться на будущее. Нельзя голову вешать, надо держаться, чтобы не было, я и своим так говорю, не надо хныкать, нужно вперед", — наставляет Вера Филипповна.

Как писал УНИАН, 93-летняя киевлянка Елена Ильинична Луговая более месяца не догадывалась, что в Украине началась полномасштабная война, а ее родной город - Киев - обстреливают ракетами. Родные скрывали это от нее, боясь, что из-за возраста и шаткого здоровья женщина может не выдержать это.

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