Женщина отказалась эвакуироваться, потому что не захотела оставлять собаку.

На Киевщине бабушка стала звездой сети из-за фото, на котором она кутала песика в платок и спасала животное от обстрелов. Женщине было очень страшно, однако она отказалась эвакуироваться без собаки и вместе с ней пережила бомбежку.

Об этом говорится в новом сюжете ТСН.

Мария Ефимовна из Горенки стала звездой соцсетей. Она не бросила свою Боню, когда для собачки не нашлось места во время эвакуации из-под обстрелов рашистов.

Бабушку с Киевщины теперь знает вся Украина. Фотограф сделал снимок, на которои женщина стоит рядом с песиком, закутанным в платок. Так бабушка пыталась уберечь Боню от обстрелов. Она закрывала собачке ушки, чтобы та не пострадала под обстрелами.

Обломки от ракет прилетали прямо во двор бабушки. Ей предлагали эвакуироваться, однако она решила остаться с Боней.

"Мне она как ребенок была, и мне ее было так жаль. Я вам рассказать не могу, какая она умная... Как бахнуло, она мне слезы лижет", - рассказала женщина.

Четырехлетняя Боня от обстрелов поседела. Бабушка нежно целует собачку в носик, сейчас они обе снова учатся жить. Однако у женщины почти не высыхают слезы на глазах. Она очень скучает по своей семье, ее внук сейчас воюет за Украину на Донбассе. А его дочь и жена выехали за границу.

В доме бабушки выбило окна, обломками разбило крышу. Однако она не жалуется, потому что рада, что дом хотя бы немного уцелел. В мае бабушке исполнится 80 лет. Она ждет конца весны не из-за дня рождения. Она хочет сажать картошку.

Ранее УНИАН уже сообщал, что 80-летняя бабушка из Винницы сделала себе патриотическое тату. Рисунок ей "набивала" внучка.

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