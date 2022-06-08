Анна Маляр отметила, что украинская власть информирует союзников о нуждах армии.

Украинской армии для победы над оккупантами не хватает тяжелого вооружения. Власть Украины постоянно информирует союзников о нуждах армии.

Об этом рассказала заместителя министра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

"У украинской армии есть профессионализм, есть мотивация, но нам действительно не хватает тяжелого вооружения, чтобы одержать победу над врагом - армией РФ", - заявила Маляр.

По ее словам, о том, что необходимо украинской армии, постоянно сообщает президент Владимир Зеленский, представители Офиса президента и Министерства обороны. Кроме того, она указала, что власть работает с активистами, которые сотрудничают с западными странами.

"Украина ведет мощную кампанию на всех возможных уровнях, чтобы быстрее получить это тяжелое вооружение, которое нам необходимо уже сейчас", - подытожила заместитель министра.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

При этом союзники Украины начали поставлять вооружение для борьбы с оккупантами, но есть проблемы в поставках тяжелого оружия, которое необходимо, чтобы выбить врага с украинской территории.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна одержать две победы в войне с Российской Федерацией. Конечным результатом должна стать свободы и независимость украинцев.

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