Глава государства отметил, что победа Украины будет временная и большая.

Украина должна одержать две победы в войне с Российской Федерацией. Конечным результатом должна стать свободы и независимость украинцев.

Об этом заявил президент Владимира Зеленского в интервью The Financial Times.

Он указал, что для Украины возвращение всех территорий и сохранение суверенитета станет большой победой.

"Это то, что мы должны передать следующим поколениям. Это будет большая победа многострадального народа", - отметил Зеленский.

По его словам, еще будет не менее важная временная победа - возвращение к границам, которые были по состоянию на 24 февраля.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

Член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что российская власть намерена присвоить территории Украины - временно оккупированный районы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, замглавы оккупационной "военно-гражданской администрации" Запорожской области Артем Шарлай заявил о планах "освободить" "столицу" Запорожской области - областной центр Запорожье.

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