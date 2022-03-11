Как передают источники, путинские "орки" ошиблись с названием города.

Боевым умениям российских оккупантов уже можно смело посвящать анекдоты. Неделю назад путинские террористы устроили сражение между собой, в результате чего потеряли 13 единиц техники. А теперь стало известно об очередном крупном промахе солдат РФ. Они отправили беспилотник не в Украину, а на территорию Хорватии.

Информацией со ссылкой на источники в разведке поделились журналисты портала "Вертикаль". Согласно их данным, оккупанты отправили оперативно-тактический разведывательный БПЛА Ту-141 в район Ярун (Jarun) в юго-западной части Загреба. Там он разбился или был уничтожен – данные на этот счет пока не поступали.

А настоящей целью беспилотника было село Ярунь (Yarun) Новоград-Волынского района. Из-за ошибки в названии Ту-141 полетел в Хорватию, которая входит в НАТО. Надеемся, инцидент заставит Альянс пересмотреть свое решение относительно закрытия неба над Украиной. Теперь ждем официального подтверждения информации, которую получили журналисты.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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