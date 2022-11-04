Количество российской техники начало увеличиваться после 10 октября.

Российская Федерация сосредоточила на полигонах в Беларуси самолеты и контейнеры для хранения ракет "Кинжал". Военные раскинули два больших палаточных городка и полевой госпиталь

По данным Радыё Свабода, много палаток и техники зафиксировали на 230-м общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновском" под Барановичами. Отмечается, что фото сделали 31 октября, но на полигон начали сгонять военных и технику после 16 октября.

При этом на спутниковых снимках насчитали два палаточных городка общей численностью около 200 палаток и 200 единиц военной техники, большинство из которых грузовики. Кроме того, на полигоне заметили полевой госпиталь размером с футбольное поле.

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Еще один лагерь разместили на полигоне "Репища" в Могилевской области. Рядом расположена грузовики и несколько машин, похожих на гаубицы. Рядом находится железнодорожная станция Верейцы, где стоит поез с техникой.

На полигоне "Ласвида" под Витебском палатки появились после 11 октября и продолжает увеличиваться.

Роль Беларуси в войне против Украины - что известно

24 февраля Российская Федерация начала полномасштбное вторжение в Украину. В первые же дни появилась инфомация, что Беларусь тоже может пойти войной на Киев, но страна стала плацдармом для оккупационной армии. Россияне по сей день бьют по украинским городам именн с беларуской территории.

10 октября самовоспровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он договорился Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

По состоянию на 28 октября Беларусь передала России более 65 тысяч тонн боеприпасов.

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