РФ неоднократно применяла ракеты "Кинжал" в войне против Украины, но запасы этих ракет, вероятно, сильно ограничены.

Спутниковые снимки компании Planet Labs зафиксировали российские МиГ-31К с гипперзвуковыми "Кинжалами" на авиабазе Мачулищи к югу от Минска.

Как пишет норвежское издание "Faktisk", снимки были сделаны в понедельник, 31 октября, утром. На одном снимке видно три самолета и ракетный комплекс с "Кинжалами".

Эти же самолеты можно увидеть на снимках за 18 октября.

Видео дня

Также указывается, что рядом с самолетами находится контейнер, который используется россиянами для перевозки ракет.

О переброске МиГ-31К сегодня утром писала британская разведка. На фото также заметили контейнер с "Кинжалами".

Как отметили в разведке Британии, РФ применяла ракеты "Кинжал" в войне против Украины, но запасы этих ракет, вероятно, сильно ограничены. Из-за дальности 2000 км размещение "Кинжалов" в Беларуси дает мало преимуществ РФ в войне против Украины, объяснили аналитики: "Вероятно, Москва перебросила эти ракеты для сигнала Запада и демонстрации Беларуси как соучастницы в войне".

"Супероружие" Путина: что известно о ракетах "Кинжал"

Х-47м "Кинжал" относится к гиперзвуковому аэробалистическому оружию. Ее скорость после сброса превышает скорость звука в 10 раз.

Ракета способна маневрировать на всей траектории полета, а также поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли.

Как объясняют эксперты, в настоящее время Россия не может производить новые ракеты, так как в их составе более 130 иностранных комплектующих, недоступных после ожесточения санкций Запада.

Россия неоднократно использовала "Кинжалы" в войне против Украины с 24 февраля. В частности, гиперзвуковое оружие враг применил по Ивано-Франковску 18 марта, по Одесской области 9 мая и по Винницкой области 7 августа.

В Воздушных силах ВСУ ранее заявляли, что в России наблюдается дефицит высокоточных боеприпасов.

Вас также могут заинтересовать новости: