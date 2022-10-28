Наибольшее количество боеприпасов было вывезено на территорию РФ в апреле 2022 года.

С марта по сентябрь 2022 года из Беларуси в Россию режимом Александра Лукашенко было преедано по железной дороге 65 089 тонн или 1940 вагонов боеприпасов.

Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Наибольшее количество боеприпасов было вывезено на территорию РФ в апреле 2022 года – 22 534 тонн(689 вагонов) за месяц. Тогда российские вооруженные силы вывозили свои же боеприпасы из Ельска, Козенок, Речицы, Хойников и Калинковичей. Далее наблюдался небольшой спад, однако с июля темпы вывоза боеприпасов вновь пошли вверх.

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Отмечается, что боеприпасы для вывоза в РФ загружали на следующих станциях:

Новобелицкая (312 тонн);

Хойники (103 тонны);

Речица (1078 тонн);

Добруш (21 549 тонн);

Ельск (56 тонн);

Козенки (1236 тонн);

Калинковичи (235 тонн);

Василевичи (192 тонны);

Центролит (13 323 тонн);

Лида (421 тонна);

Барановичи-Полесские (608 тонн);

Лунинец (1573 тонн);

Колодищи (54 тонны);

Бобр (1459 тонны);

Заслоново (20 тонн);

Лесная (7 тонн);

Бронная гора (15 601 тонн);

Брест-Восточный (21 тонна);

Осиповичи-1 (7 241 тонна).

В мониторинговой группе также уточнили, что режим Лукашенко передает РФ не только боеприпасы, но и танки и другую технику. Только за последние несколько недель было передано минимум 94 танка Т-72А и 36-44 "Уралов".

Перемещение боеприпасов и техники в Беларуси

С февраля по август 2022 года по железной дороге из России в Беларусь было ввезено 37 267 "учтенных" тонн или 1390 вагонов боеприпасов.

Ранее "Беларускі Гаюн" писал, что с 15 по 22 октября 2022 года Беларусь отвела подавляющую часть военной техники от приграничных районов и вернула ее в места постоянной дислокации. Отмечается, что в основном перебрасывали гусеничную технику.

В то же время в ГПСУ заявили, что Россия и Беларусь проводят мероприятия для нагнетания ситуации на границе с Украиной. Спикер ГПСУ Андрей Демченко добавил, что Украина хорошо понимает, что Россия всячески пытается втянуть Беларусь в полномасштабную войну.

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