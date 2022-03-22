Его друзья и коллеги предполагают, что журналист может быть ранен или в плену.

Известный украинский документалист Максим Левин исчез в Вышгородском районе Киевской области. Он был в районе боевых действий с фотоаппаратом.

Об этом сообщает Евгения Мазур в Facebook.

"Макс Левин поехал на собственном автомобиле фотографировать боевые действия 13 марта. Он оставил автомобиль возле села Гута Межигорска и пошел в сторону села Мощун. С его телефона поступило сообщение в 11:23, после чего он больше не выходил на связь и не появлялся в сети", - говорится в сообщении.

Она отметила, что в районе, где работал журналист, проходили достаточно интенсивные боевые действия. В связи с этим друзья и коллеги Левина считают, что он мог получить ранение или попасть в плен к российским военным.

Стоит отметить, что Левин работает как фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор для многих украинских и международных изданий. В частности он сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Его фото публиковали такие издания, как Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World News, The Moscow Time, Корреспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine (RFE/RL).

Как сообщал УНИАН, 12 марта в Каховке Херсонской области исчез местный журналист Олег Батурин. Коллеги подозревали, что его похитили оккупанты.

На следующий день депутаты Европейского парламента выступили с заявлением, в котором возложили на Россию ответственность за похищение украинского журналиста Олега Батурина в городе Каховка и требовали освободить его.

20 марта Батурин спустя восемь дней вернулся домой. По его словам, почти все время он сидел с низко наклоненной или покрытой головой, потому что оккупанты боялись, что он может увидеть их лица.

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