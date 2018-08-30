Фотограф возмутился танцами и весельем на Крещатике в день памяти Иловайской трагедии (фото)

Согласно официальным данным, за весь период боев за Иловайск, с 7 августа по 30 сентября, погибли 366 украинских военнослужащих, 429 получили ранения, 128 попали в плен и 158 пропали без вести.

29 августа, в день, когда Украина чтит погибших в «Иловайском котле», в Киеве возле станции метро Крещатик молодежь продолжала свои традиционные танцы.

На это обратил внимание фотограф Макс Левин, обнародовав соответствующее фото на своей странице в Facebook.

«На первом фото: Матвей на могиле своего отца, Максима Ляшука, который погиб во время выхода из Иловайска 29 августа. На втором: танцы под туц-туц в центре Киева, в 1 км от стены памяти, сейчас, 29 августа, в день памяти по погибшим на войне», – написал фотограф.

Левин напомнил, что 4 года назад Украина потеряла только по официальной статистике 366 воинов.

Справка УНИАН. В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Читайте такжеНа Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Иловайской трагедии (фоторепортаж)

Украинские военные понесли значительные потери. Согласно официальным данным, за весь период боев за Иловайск, с 7 августа по 30 сентября, погибли 366 украинских военнослужащих, 429 получили ранения, 128 попали в плен и 158 пропали без вести. На сегодняшний день 11 военнослужащих до сих пор удерживают в плену, 84 считаются пропавшими без вести.

Парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года.

Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ. Генпрокуратура сообщила, что материалы расследования военных преступлений в ходе событий под Иловайском переданы в офис Международного уголовного суда в Гааге.