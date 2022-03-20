Журналист Олег Батурин пропал в Каховке вечером 12 марта 2022 года.

20 марта 2022 года похищенный российскими оккупантами в Каховке 8 суток назад украинский журналист Олег Батурин наконец вернулся домой.

Об этом сам Батурин рассказал на странице своей сестры Ольги Перепелицы в Facebook.

"Сильно похудел. Очень грязный. Уставший. 12 марта в 17:00 на каховской автостанции меня схватили. Били. Унижали. Угрожали. Сказали, что убьют. Почти восемь дней. 187 часов плена. Практически без еды. Несколько дней почти без воды. Без мыла, без сменной одежды. Не понимая, где я. Но они четко знали, за что. Они хотели сломать, растоптать. Показать, что будет с каждым журналистом: тебя раздавят. Тебя убьют", – рассказал Батурин.

При этом журналист рассказал, что почти 8 дней он сидел с низко наклоненной или покрытой головой, потому что оккупанты боялись, что он может увидеть их лица.

Также он опубликовал свое свежее фото.

Как сообщал УНИАН, 12 марта 2022 года в Каховке (Херсонская область) вечером исчез местный журналист Олег Батурин. Коллеги подозревали, что его похитили оккупанты.

На следующий день депутаты Европейского парламента в эксклюзивном комментарии УНИАН выступили с заявлением, в котором возложили на Россию ответственность за похищение украинского журналиста Олега Батурина в городе Каховка и требовали освободить его.

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