Захватчик рассказал, что били по украинским бойцам издалека и даже не вступали в бой.

Российские солдаты продолжают убивать украинцев. Один из оккупантов в разговоре со своей девушкой признается, что убил до 10 украинских пехотинцев.

Об этом свидетельствует новый перехваченный разговор, который обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Девушка россиянина интересуется за что ему дали медаль. В ответ солдат рассказывает, что 28 мая бил по украинским бойцам издалека и даже не вступал в бой.

"Мы были вдалеке. Мы отстреляли, добили и уехали. У нас же не было задачи вступать в бой. Наш командир сразу сказал, что мы не поедем никуда. Просто добили и они (украинцы – УНИАН) даже не успели убежать. Я уничтожил один БТР и до 10 человек пехоты. Это правда", - рассказал захватчик.

Также он уточнил, что в качестве вознаграждение за убийства украинцев медали не получит, выдадут только деньги.

По данным разведки "бравым воякой" оказался Иван Афлятонов, 1998 года рождения из Казани. Он с 22 мая находится на территории Херсонской области.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты губят своих военных на войне в Украине. А пополнение оккупационных подразделений шокировано ходом боевых действий с украинскими защитниками. Из разговора становится известно, что из 90 новобранцев половина отказалась воевать.

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