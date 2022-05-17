Важно взять под контроль город на Харьковщине, через которое проходят логистические артерии противника, считает офицер армии обороны Израиля.

Судьбу так называемой битвы за Донбасс решает контроль над городом Волчанск Харьковской области (находится возле границы РФ).

Волчанск является одним из тех пунктов, через которые проходят логистические артерии и группировки, которые наступают на части востока Украины, как раз в районе города Изюм, рассказал офицер армии обороны Израиля, военный эксперт Игаль Левин в эфире национального телемарафона.

"…У россиян там всего две логистических артерии, две линии. Если вы их контролируете, то фактически вы дальше предрешаете судьбу так называемой битвы за Донбасс. Потому что не позволяете врагу осуществлять доставку техники, снабжения, человеческих ресурсов и т.д.", - отметил он.

По его словам, если Волчанск будет под контролем украинских сил, противник может собрать у Изюма сколько угодно группировок, и "это все превращается просто в огромную массу разбитого железа и мертвых людей".

Напомним, войска России вторглись на территорию Украины рано утром 24 февраля.

Силы РФ сперва сбрасывали бомбы на военные объекты, а потом атаковали и мирных людей в ряде населенных пунктов, в том числе и на части востока Украины.

Потом на востоке нашего государства оккупанты пошли в наступление. "Горячей точкой" был город Изюм.

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