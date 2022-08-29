На юге из артиллерийских систем и танков враг обстрелял инфраструктуру вблизи ряда населенных пунктов и нанес авиаудары.

На Южно-Бугском направлении российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует в утренней сводке по состоянию на 6:00.

Отмечается, что на Южно-Бугском направлении враг основные усилия сосредоточивает на недопущение продвижения украинских войск. Принимает меры для пополнения потерь.

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Из артиллерийских систем и танков оккупанты обстреляли инфраструктуру вблизи ряда населенных пунктов, для нанесения ударов использовали авиацию неподалеку Новогригорьевки и Андреевки, а также задействовали разведывательные БПЛА.

"В направлении Новопавловки позиции украинских войск оккупанты обстреляли из танков, ствольной артиллерии и МЛРС вблизи Павловки, Владимировки, Константиновки и Новоукраинки. Использовали самолеты для нанесения удара в районе Владимировки", – сказано в сводке.

В Запорожской области оккупанты обстреливали позиции украинских бойцов со ствольной, ракетной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Дорожнянка, Шевченково, Полтавка, Белогорье, Новополь. Вблизи Новополя и Новоселок были нанесены авиаудары.

Напомним, рано утром 24 февраля захватчики вторглись в Украину без объявления войны. ВСУ дают достойный отпор противникам. На нашей земле по состоянию на 28 августа уничтожили около 46 750 противников.

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