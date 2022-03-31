Сейчас он заручился поддержкой юристов и собирает доказательства для суда в Гааге.

На второй день полномасштабного вторжения РФ в Киеве на Оболони оккупанты переехали мужчину внутри автомобиля. Он выжил, вернулся домой и рассказал о случившемся 25 февраля.

Как сообщила ТСН в своем свежем сюжете, мужчину зовут Леонид Михайлович.

Его недавно выписали из больницы, однако врачи запрещают подниматься и ходить еще два месяца. На видео ТСН он показывает фотографии машины, которая превратилась в "кабриолет", как шутит сам Леонид Михайлович.

Утром 25 февраля мужчина выехал на столичной Оболони на заправку, а также планировал заехать за хлебом. Домой ему оставалось полтора километра.

"Он [российский солдат] со своей полосы резко влево пошел, и пошел сразу на таран. Я уже начал тормозить, выскочил на бордюр, думал проскочить – место оставалось. Но он все равно меня зацепил, ударил в левую сторону. А потом откатился и начал опять давить. Уже не помню, сколько он там [проехался], два-три раза", — рассказал Леонид Михайлович.

Из машины Леонида Михайловича освобождали прохожие. Неравнодушные киевляне также вызвали спасателей и медиков. За оперативную помощью мужчина поблагодарил людей на видео.

В больнице Леонид Михайлович провел месяц. Первые две недели – в реанимации под кислородной маской. У пострадавшего были ушиблены легкие и ребра, а также сломаны левые рука и нога. Сейчас Леонид Михайлович с улыбкой на лице говорит, что в сравнении с прежними днями, чувствует себя нормально. Однако рука и нога по-прежнему болят.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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