Украинские бойцы меткими ударами уничтожили врага.

Украинские десантники нанесли точный удар по "заблудившейся" бронемашине российской пехоты. В результате ликвидировали технику и несколько оккупантов.

Об этом сообщает 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада в Facebook.

"Начинаем утро с приятных новостей! Боевая машина пехоты и "заблудившиеся" оккупанты последовали за "Русским военным кораблем" в Черном море!!! И хотя задачи у них были разные, но финал один!!!" - говорится в сообщении.

При это украинские военные показали красочное видео уничтожения врага.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ развязала полномасштабную войну против Украины и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

3 мая воины 81-й бригады десантных штурмовых войск уничтожили склад с боеприпасами и БТР оккупантов одним метким выстрелом. Отмечается, что враг оборудовал позицию в населенном пункте неподалеку от зарослей деревьев.

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