Артиллерийский удар попал точно в цель.

Воины 81-й бригады десантных штурмовых войск уничтожили склад с боеприпасами и БТР оккупантов одним метким выстрелом.

Прямое попадание в цель бойцы зафиксировали на видео, которое опубликовали на своей официальной странице на Facebook.

В ролике показывается, что враг оборудовал позицию в населенном пункте неподалеку от зарослей деревьев. Однако это не помогло скрыться от 81-й бригады.

Артиллеристы нанесли удар по оккупантам и одним выстрелом уничтожили склад боеприпасов вместе БТРом. На видео хорошо заметно, как после обстрела вражеские снаряды детонируют и разлетаются в разные стороны.

Напомним, это не первый удачный "улов" украинской артиллерии за день. Ранее УНИАН писал, как 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада накрыла огнем два танка и БМП. Почти таким же успешным получился обстрел позиций оккупантов 30-й отдельной механизированной бригадой. Подразделение взорвало танк и боевую машину пехоты оккупантов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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