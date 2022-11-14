Защитники Украины не добивают отступающие группировки врага, поскольку так надо, сказал полковник.

Российские оккупанты на левобережье Херсонской области сооружают неприступную линию обороны.

В ближайшее время форсирование реки Днепр не планируется, поделился мнением военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

"Судя по тому, что Россия на левом берегу строит неприступную линию обороны, то, я так понимаю, что форсирование Днепра в ближайшее время не предусматривается…", - сказал он.

Эксперт также ответил на вопрос, почему украинские воины не добивают отступающие группировки оккупационных войск противника.

"Значит так надо… мы ни под Харьковом, ни под Киевом, ни на правом берегу не разгромили основные боеспособные части вооруженных сил Российской Федерации. И теперь они могут появиться на любом оперативном направлении, которое есть на сегодняшний день на линии фронта…", - заявил полковник.

Отступление России с правобережья Херсонской области - самые важные новости

Армия Украины в конце лета начала контрнаступальные действия, в том числе в Херсонской области. По состоянию на конец октября были деоккупированы более 80 населенных пунктов.

9 ноября стало известно, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу приказал вывести оккупационные войска РФ на левобережье. На правом берегу у противников были очень серьезные проблемы со снабжением.

Наши воины с 1 октября по 10 ноября в Херсонской области деоккупировали территория площадью более 1 тыс. квадратных километров. 11 ноября в Херсон, который был захвачен в первые дни полномасштабной войны, зашли наши бойцы.

Позже Олег Жданов сказал, что оккупанты в панике покидали правый берег Херсонской области, был хаос, тонули люди и техника.

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