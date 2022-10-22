За прошедшие сутки оккупанты атаковали украинских воинов в трех областях.
Защитники Украины отразили вражеские атаки, которые были в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, сообщил Генштаб Вооруженных сил нашей армии в своей сводке.
В Генштабе добавили, что в Харьковской области атака противника была в районе одного населенного пункта.
"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаревка Луганской области и Лиман, Иванград, Соледар, Новокалиново, Озаряновка, Отрадовка и Первомайское Донецкой области", – говорится в сводке.
Контрнаступление Украины 2022 – важные новости
ВСУ пошли в контрнаступление в конце августа. Армия Украины продвинулась вперед в Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях.
По состоянию на 20 октября в Харьковской области от оккупантов освободили 544 населенных пункта, а под оккупацией оставались 32.
В Херсонской области по состоянию на 21 октября деоккупировали 88 населенных пунктов. На Донбассе также освобождены десятки населенных пунктов.
21 числа президен Владимир Зеленский сообщил, что на востоке и юге нашего государства продолжаются активные боевые действия, и ВСУ сохраняют инициативу.