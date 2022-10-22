Одна из вражеских атака была в Харьковской области, отметили в Генштабе армии Украины.

За прошедшие сутки оккупанты атаковали украинских воинов в трех областях.

Защитники Украины отразили вражеские атаки, которые были в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, сообщил Генштаб Вооруженных сил нашей армии в своей сводке.

В Генштабе добавили, что в Харьковской области атака противника была в районе одного населенного пункта.

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"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаревка Луганской области и Лиман, Иванград, Соледар, Новокалиново, Озаряновка, Отрадовка и Первомайское Донецкой области", – говорится в сводке.

Контрнаступление Украины 2022 – важные новости

ВСУ пошли в контрнаступление в конце августа. Армия Украины продвинулась вперед в Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

По состоянию на 20 октября в Харьковской области от оккупантов освободили 544 населенных пункта, а под оккупацией оставались 32.

В Херсонской области по состоянию на 21 октября деоккупировали 88 населенных пунктов. На Донбассе также освобождены десятки населенных пунктов.

21 числа президен Владимир Зеленский сообщил, что на востоке и юге нашего государства продолжаются активные боевые действия, и ВСУ сохраняют инициативу.

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