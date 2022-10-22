Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 200 огневых задач.

Вооруженные силы Украины на юге уничтожили 17 оккупантов, РСЗО "Град" и три склада с боеприпасами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает оперативное командование "Юг" по итогам оперативной обстановки 21 октября.

"Нашей авиацией отработано 10 ударов по скоплению техники противника и опорных пунктах в Бериславском и Баштанском районах, по позициям систем вражеской противовоздушной обороны - еще и в Каховском. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 220 огневых задач. Обеспечено потери врага в количестве: 17 рашистов, реактивная система залпового огня "Град", танк, миномет, 3 единицы автобронетехники и 3 склада боеприпасов в Бериславском районе. Повреждены еще 6 бронированных автомобилей и 2 миномета", - говорится в сообщении.

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В ОК "Юг" также подчеркнули, что окончательные потери врага доразведываются.

Контрнаступление ВСУ и потери противника - важные новости

Армия Украины с конца августа проводит контрнаступление на разных направлениях. По состоянию на 21 октября в Херсонской области от противников уже освобождены 88 населенных пунктов.

Украинские воины активно уничтожают противников и их технику и вооружение. По состоянию на 21 число на нашей земле уже ликвидировано, в частности, 66 тыс. 750 противников, 5 тыс. 258 боевых бронированных машин и 372 РСЗО.

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