У противника остались ракеты воздушного, наземного и морского базирования, отметила заместитель министра обороны.

По Украине выпущено с 24 февраля около 1 300 ракет, еще столько же осталось на вооружении РФ.

Об этом в эфире национального марафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"По нашим данным, у них запасы сократились более чем вдвое за то время, когда они с 24 активно их используют по территории Украины. Приблизительные цифры - это больше чем 1 300 ракет, столько же примерно остается. Это ракеты воздушного, морского и наземного базирования", - сказала она.

Поскольку комплектующие для ракет россияне завозили из других стран, пополнить запасы быстро не смогут из-за санкций. Однако оставшихся ракет хватит еще на несколько месяцев войны.

"Они истощаются в отношении ракет и личного состава, но еще достаточно ракет, чтобы нанести серьезный вред, этого хватит на несколько месяцев", - сообщила Маляр.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население в ряде населенных пунктов, в частности, в Киеве, Чернигове, Харькове, Херсоне, Мариуполе, Одессе, Виннице и Запорожье.

Почти весь мир осудил широкомасштабную российскую агрессию против нашей страны. Ряд западных государств, в частности США, ввели против России новые санкции и помогали Киеву деньгами и вооружением.

25 апреля спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что в Черном море находятся восемь носителей крылатых ракет противника семейства "Калибр". Представитель добавил, что суммарный ракетный залп носителей составляет 58 ракет.

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