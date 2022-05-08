Из-за действий противников в нашей стране ранения получили 413 несовершеннолетних, отметили в Офисе генпрокурора.

Российские военные в Украине убили 225 украинских детей.

Об этом в своем Telegram сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 8 мая более 638 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом, по официальным данным, 225 детей погибли и более 413 ранены. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего жертв среди детей в Донецкой - 139, Киевской - 116, Харьковской - 98, Черниговской - 68, Херсонской - 46, Николаевской - 44, Луганской - 42, Запорожской - 28, Сумской областях - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15 областях.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1635 учреждений образования. При этом 126 из них разрушены полностью.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сперва сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей в ряде населенных пунктов.

В Офисе генпрокурора сообщали, что по состоянию на 7 мая в нашей стране из-за оккупантов погибли 223 ребенка, а 410 - получили ранения.

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