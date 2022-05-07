Российская армия продолжает обстреливать Донбасс / АрміяInform

В Донецкой области за сутки российские оккупанты убили четырех гражданских.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"7 мая россияне убили четырех мирных жителей Донетчины: 2 в Бахмуте и 2 в Константиновке. Еще 9 человек получили ранения", - заявил Кириленко.

В то же время, пока невозможно установить количество погибших в Мариуполе и Волновахе.

 t.me/pavlokyrylenko_donoda

Ранее сообщалось, что 7 мая ВСУ ударили по железнодорожной развязке в оккупированной Ясиноватой. Благодаря этому у российских оккупантов возникнут проблемы с логистикой. 

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