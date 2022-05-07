Российские оккупанты убили 223 ребенка, получили ранения - 410.

Жертвами вооруженной агрессии РФ стали более 630 украинских детей.

Об этом в своем Telegram сообщает Офис Генерального прокурора.

"Более 633 ребенка пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 7 мая, по официальным данным, число жертв-детей не изменилось - 223. Возросло количество раненых - 410. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего жертв среди детей в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 98, Черниговской - 68, Херсонской - 46, Николаевской - 44, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

В частности, 5 мая в результате обстрела врагом жилых домов с. Красная Поляна Изюмского района Харьковской области получил ранения 11-летний мальчик. 4 мая колонна частных авто, выехавших из г. Волчанск Чугуевского района Харьковской области в пгт. Старый Салтов, были подвергнуты обстрелу. В результате чего 6-месячный ребенок, находившийся в одной из машин, получил ранения, местонахождение другой 13-летней девочки пока не известно.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1635 учреждений образования, 126 из них разрушены полностью.

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