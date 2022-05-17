Противник на Славянском направлении перегруппировывает и доукомплектовывают войска, отметили в Генштабе украинской армии.

На Донецком направлении враг пытается наступать вдоль всей линии соприкосновения, обстреливает населенные пункты из артиллерии.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Так, на Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредотачивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск к государственной границе. В частности, враг совершил артиллерийские обстрелы подразделений ВСУ.

На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку и доукомплектование войск и накопление запасов с целью подготовки к наступлению по направлению на Славянск. В течение суток враг пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Долгенькое, однако успеха не имел.

"На Донецком направлении группировка противника пытается вести наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения, обстреливает населенные пункты из артиллерии. В районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчеяровки противник нанес ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Также враг вел воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10", - отметили в Генштабе.

Кроме того, на Северодонецком направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытаются вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк.

В то же время на Кураховском направлении при поддержке огня артиллерии и авиации вражеские войска ведут наступление на село Новомихайловка, там продолжаются бои.

Напомним, войска РФ вторглись на территорию Украины рано утром 24 февраля.

Противники сначала бомбили военные объекты, а затем атаковали и мирных людей в ряде населенных пунктов, в частности, и в Донецкой области. Позже оккупанты пошли в наступление на части востока нашей страны.

Нардеп Дмитро Лубинец разрушил фейк пропаганды РФ о том, что Великая Новоселка и Угледар Донецкой области находятся под контролем противника.

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