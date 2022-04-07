РФ уже потеряла почти 13 млрд долларов, поделился глава Офиса президента.

Руководитель Офиса президента Украины Владимир Зеленский Андрей Ермак заявляет, что прямые военные потери России составляют 12,19 млрд долларов за 42 суток полномасштабной войны в Украине.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Цифра моего утра. Прямые военные потери России составляют $12,19 млрд за 42 суток полномасштабных военных действий в Украине", - отметил Ермак.

Напомним, рано утром 24 февраля войска России ворвались на украинскую территорию.

Враг сначала атаковал военные объекты, а потом и мирное население и активистов, в частности, в Киеве, Харькове, Чернигове, Мариуполе, Одессе и Николаеве.

Ряд стран Запада ввели против РФ новые ограничительные меры.

6 апреля западные государства объявили о новом пакете ограничительных мер против российской стороны. В частности, блокируются новые инвестиции в РФ, применяются ограничения против нескольких системных российских банков, добавляются персональные санкции, а также еще другие ограничения.

Президент Владимир Зеленский говорил, что нужен действительно "болезненный" пакет санкций против России, чтобы на Донбассе не было новой кровавой волны.

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