Мост впервые появился на спутниковых снимках Maxar в четверг, 10 марта.

Украинские военные предотвратили попытку российской военной техники пересечь реку Ирпень по понтонному мосту возле Гостомеля.

Такие данные показывают новые спутниковые снимки от Maxar Technologies, сообщает CNN.

Мост впервые появился на спутниковых снимках Maxar в четверг, 10 марта. На дополнительном фото, опубликованном 13 марта, виден разрушенный понтонный мост и стоящая рядом российская военная техника.

Украинские военные в Ирпене до сих пор отражали продвижение России к украинской столице. Поскольку главный мост через реку Ирпень был разрушен, чтобы помешать наступлению русских, река представляет собой серьезное препятствие для российских военных.

Понтонный мост располагался в открытом поле примерно в восьми километрах к северу от главного моста через реку Ирпень.

Это второе известное место, где русские построили понтонный мост для движения транспортных средств. Перед началом вторжения Россия построила понтонный мост через реку Припять в Чернобыльской зоне отчуждения, а затем перебросила через него десятки единиц военной техники.

Напомним, ранее в Ирпене российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times, еще один журналист ранен. Теперь журналистам в целях безопасности запрещен въезд в город.

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