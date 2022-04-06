Более 160 тысяч человек не имеют света, связи, доступа к медицине, тепла или воды.

В Мариуполе ухудшается гуманитарная ситуация.

Как сообщается в микроблоге в Twitter Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, тяжелые бои и авиаудары российских войск продолжаются в городе.

"Гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшается. Более 160 тысяч человек не имеют света, связи, доступа к медицине, тепла или воды. Российские войска блокируют доступ к гуманитарной помощи, чтобы заставить защитников сдаться", - говорится в сообщении.

Блокада Мариуполя: что известно

Как ранее сообщал УНИАН, бои за Мариуполь идут с самого начала российского вторжения в Украину.

Войска РФ пытаются взять под полный контроль территорию Украины на юго-востоке, чтобы обеспечить себе сухопутный коридор из ОРДЛО в оккупированный Крым.

Омбудсмен Людмила Денисова отметила, что российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и отбирают у них документы.

Всего уже насильно депортировали около 400 тысяч украинцев, в том числе и из Мариуполя.

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