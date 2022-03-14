60 автомобилей, которые в частном порядке выехали, это то, что сегодня удалось.

Сейчас самая сложная ситуация с гуманитарными коридорами из Мариуполя сегодня, как и вчера, они не работали.

Об этом сообщил заместитель председателя ГСЧС Украины Роман Принужда в эфире информационного телемарафона.

По его словам, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сопровождает каждый гуманитарный коридор.

"Спасатели фактически оказывают и технику, и гуманитарную помощь. Сегодня, к сожалению, как и вчера, не работает гуманитарный коридор по Мариуполю. 60 автомобилей, которые в частном порядке выехали, это то, что сегодня удалось", - сказал он.

Между тем колонна автомобилей, в том числе автомобили ГСЧС, находится не доехав до Мариуполя по дороге.

"Надеемся, что завтра этот вопрос будет как - то урегулирован и мы сможем дальше продвигаться", - добавил заместитель председателя ГСЧС.

"Заработали коридоры по Киевской области. Нам удалось совместно со всеми заинтересованными сторонами реализовать его почти полноценно и вывезти людей. Поэтому, работаем в таком постоянном режиме, сейчас ситуация самая сложная у нас по Мариуполю с гуманитарными коридорами", - сказал он.

Напомним, ситуация в Мариуполе ухудшается: люди дерутся за еду и воду, там происходит кошмар. Информация РФ о том, что гуманитарные грузы достигли города, не соответствует действительности.

Вас также могут заинтересовать новости: