Нерожденный ребенок пострадавшей также не выжил.

В Мариуполе умерла одна из беременных женщин, которая во время авиаудара российских оккупантов находилась в роддоме.

Об этом сообщила журналистка "Голоса Америки" Ася Долина в Facebook.

Долина отметила, что эту информацию подтвердил фотограф Евгений Малолетка, который в тот день делал фоторепортаж с места событий.

"Первая беременная девушка с видео / фоторепортажей с места бомбардировки детской больницы №3 в Мариуполе (роддом), та, что выносили на носилках, не выжила. Ее нерожденный ребенок тоже не выжил", - сообщила журналистка.

Еще одна из пострадавших во время обстрела больницы рожениц - Марианна Подгурская - родила девочку.

Напомним, россияне устроили террор беременной девушке из роддома блокадного Мариуполя. Девушку обвинили в том, что она якобы не попала под жуткую бомбардировку, а просто "пришла поработать моделью".

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