Переговоры пройдут в онлайн-формате.

Переговоры украинской и российской делегаций продолжатся в понедельник, 21 марта.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Подоляк.

"Завтра утром следующий раунд. До этого шла крайне интенсивная работа в рабочих подгруппах", - отметил он.

Переговоры пройдут в онлайн-формате.

Ранее член делегации Украины и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что переговоры на уровне экспертных групп продолжаются каждый день, в том числе и сегодня. Журналисты заявляют, что онлайн-встреча официальных делегаций Украины и России планируется на 21 марта.

Напомним, что четвертый раунд переговоров украинской и российской делегаций по поиску мира состоялся еще 14 марта. Позиция агрессора смягчилась, однако Украина настроена бороться до конца своих сил. Михаил Подоляк заявил, что переговоры с РФ о прекращении войны могут продлиться несколько недель, хотя есть признаки того, что позиция Москвы стала "адекватнее".

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