По ее данным, из Мариуполя удалось эвакуировать 1 тыс. 553 человека.

Сегодня удалось эвакуировать 3 тыс. 376 людей.

Об этом в видеообращении сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Всего за сегодня эвакуировано 3 тыс. 376 человек", - отметила она.

По словам Верещук, гуманитарными коридорами из Мариуполя и Бердянска за сегодня на собственном транспорте доехали до Запорожья 2 тыс. 405 человек, из них из Мариуполя – 1 тыс. 553 человека.

Кроме того, 805 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь.

"Колонна из 7 автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась по согласованному маршруту в сопровождении делегации Международного комитета Красного креста, все еще заблокирована в городе Мангуш. Оккупационные войска продолжают нарушать договоренности с нами и свои собственные обещания", - подчеркнула министр.

Она добавила, что из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Горное в Луганской области удалось эвакуировать 971 человека.

"Несмотря на договоренности, российские оккупационные войска систематически нарушали режим тишины во время проведения эвакуации в Луганской области. Ведем переговоры и несмотря на сопротивление, оказываемое со стороны РФ, не прекращаем попытки по спасению наших людей", - подчеркнула Верещук.

Напомним, сейчас в Украине в плену находятся около 600 российских военных. Также она отмечает, что в Украине должен быть построен специальный лагерь в соответствии с международным правом.

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