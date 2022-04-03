Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что под звуки обстрелов вывезли почти 1,5 тыс. жителей.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Условный "гуманитарный коридор". Под звуки обстрелов из Луганской области вывезли почти 1,5 тыс. жителей", - отметил Гайдай.
Он добавил, что речь идет о 1 тыс. человек из Лисичанска, 146 - из Кременной и 308 - из Северодонецка. Эвакуированных людей направили на запад Украины.
"Рубежанам орки не дали спастись, проскочили лишь 10 человек на собственном транспорте", - сообщил глава ОВА.
Он напомнил, что центральная часть Рубежного находится под оккупацией, и люди там в заложниках, их насильно депортируют в другие оккупированные города.
"Так же под плотными обстрелами оккупантов Попасная и Горная община - оттуда не удалось вывезти ни одного человека", - констатировал Гайдай.
Для тех, кто остался в свободных городах Луганщины, добавил глава ОВА, были завезены несколько тонн гуманитарной помощи. Патрульные полицейские уже развозят ее по бомбоубежищах.
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- Враг всячески мешает эвакуации мирного населения из горячих дочек. По эвакуационным автобусам открывается огонь, договоренности о "зеленом коридоре" все время нарушаются российской стороной. Зачастую оккупанты насильно разлучают детей с родителями. Многих украинцев против их воли депортируют на территорию РФ.