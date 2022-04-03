Рубежанам орки не дали спастись, проскочили лишь 10 человек на собственном транспорте.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что под звуки обстрелов вывезли почти 1,5 тыс. жителей.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Условный "гуманитарный коридор". Под звуки обстрелов из Луганской области вывезли почти 1,5 тыс. жителей", - отметил Гайдай.

Он добавил, что речь идет о 1 тыс. человек из Лисичанска, 146 - из Кременной и 308 - из Северодонецка. Эвакуированных людей направили на запад Украины.

"Рубежанам орки не дали спастись, проскочили лишь 10 человек на собственном транспорте", - сообщил глава ОВА.

Он напомнил, что центральная часть Рубежного находится под оккупацией, и люди там в заложниках, их насильно депортируют в другие оккупированные города.

"Так же под плотными обстрелами оккупантов Попасная и Горная община - оттуда не удалось вывезти ни одного человека", - констатировал Гайдай.

Для тех, кто остался в свободных городах Луганщины, добавил глава ОВА, были завезены несколько тонн гуманитарной помощи. Патрульные полицейские уже развозят ее по бомбоубежищах.

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