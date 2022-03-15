Также он рассказал, что им особо нечего кушать.

Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупанта, который в телефонном разговоре пожаловался жене на то, что российская армия "кидает" своих же.

Кроме того, девушка рассказала, что ей звонили из части, в которой служит ее муж, и дали подписать памятку, что военные РФ якобы находятся в командировке на территории России и обеспечены всем необходимым.

Оккупант, в свою очередь, ответил, что это неправда.

"А... то есть одна консерва капусты сраной, без мяса, тушеной какой-то... на четверых, 150 грамм на обед... Это считается, мы обеспечены довольствием?", - сказал оккупант.

"РФ отправляет своих военных на войну в Украину, но снимает с себя любую ответственность за их смерть", – добавили в СБУ.

Напомним, ранее один из оккупантов признался, что хочет сбежать от войны в Украине.

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