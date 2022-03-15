Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупанта, который в телефонном разговоре пожаловался жене на то, что российская армия "кидает" своих же.
Кроме того, девушка рассказала, что ей звонили из части, в которой служит ее муж, и дали подписать памятку, что военные РФ якобы находятся в командировке на территории России и обеспечены всем необходимым.
Оккупант, в свою очередь, ответил, что это неправда.
"А... то есть одна консерва капусты сраной, без мяса, тушеной какой-то... на четверых, 150 грамм на обед... Это считается, мы обеспечены довольствием?", - сказал оккупант.
"РФ отправляет своих военных на войну в Украину, но снимает с себя любую ответственность за их смерть", – добавили в СБУ.
Напомним, ранее один из оккупантов признался, что хочет сбежать от войны в Украине.