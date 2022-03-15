Оккупант в телефонном разговоре сказал, что ему очень страшно.

Украинские спецслужбы перехватили разговор российского захватчика, который рассказывал о страхе на войне в Украине и о том, что он хочет сбежать.

"Тут постоянно что-то взрывается. У них (у украинских военных, - УНИАН) минометчики, они кладут точно. Два раза пристреливаются, а на третий - уже точно. Знаешь, как мне стремно? Мы все трясемся от каждого шороха. Я бы сейчас свалил отсюда на первом же автобусе", - сказал оккупант.

Также он добавил, что некоторым военным РФ таки удалось сбежать. А вместе с ними побег устроила и начальство.

Напомним, ранее один из оккупантов рассказал о необходимости убивать мирных жителей Украины.

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