Россияне потеряли часть личного состава, 3 РСЗО и 1 систему ПВО.

На Харьковщине пограничники получили данные о скоплениях российских оккупантов. Они оперативно передали эту информацию Вооруженным силам Украины, которые нанесли удары с учетом полученных корректировок. В результате удалось уничтожить часть личного состава врага и несколько единиц техники.

Об успешной операции рассказала Государственная пограничная служба Украины на своей официальной странице на Facebook.

"В Харьковской области пограничники получили информацию о местах сосредоточения противника в нескольких населенных пунктах области, в том числе их средств ПВО и артиллерии. Проверив эти данные, охранники границы сразу передали информацию собратьям из Вооруженных сил Украины", — отметили в ГПСУ.

ВСУ воспользовались сведениями для нанесения ударов по вражеским позициям. В результате обстрела была уничтожена часть личного состава россиян, правда, точное количество пока неизвестно. Враг также потерял четыре единицы техники: три РСЗО и одну систему ПВО.

Напомним, на Харьковщине сейчас идут интенсивные сражения. Самая "горячая" точка — район города Изюм. Здесь ВСУ обороняются и сдерживают оккупантов. А вчера в этой части области украинские защитники сбили истребитель Су-34 рашистов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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