На Харьковщине пограничники получили данные о скоплениях российских оккупантов. Они оперативно передали эту информацию Вооруженным силам Украины, которые нанесли удары с учетом полученных корректировок. В результате удалось уничтожить часть личного состава врага и несколько единиц техники.
Об успешной операции рассказала Государственная пограничная служба Украины на своей официальной странице на Facebook.
"В Харьковской области пограничники получили информацию о местах сосредоточения противника в нескольких населенных пунктах области, в том числе их средств ПВО и артиллерии. Проверив эти данные, охранники границы сразу передали информацию собратьям из Вооруженных сил Украины", — отметили в ГПСУ.
ВСУ воспользовались сведениями для нанесения ударов по вражеским позициям. В результате обстрела была уничтожена часть личного состава россиян, правда, точное количество пока неизвестно. Враг также потерял четыре единицы техники: три РСЗО и одну систему ПВО.
Напомним, на Харьковщине сейчас идут интенсивные сражения. Самая "горячая" точка — район города Изюм. Здесь ВСУ обороняются и сдерживают оккупантов. А вчера в этой части области украинские защитники сбили истребитель Су-34 рашистов.
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