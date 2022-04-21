Вооруженные силы Украины продолжают давать отпор оккупантам во фронтовых зонах.

В районе Изюма на Харьковщине, где сейчас идут активные сражения с оккупантами, Вооруженные силы Украины уничтожили российский истребитель Су-34.

Сначала в Сети появилось видео сбитого вражеского самолета, которое сняли местные жители. А затем информацию в личном Telegram-канале подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня наши защитники уничтожили еще один вражеский самолет Су-34. Российский истребитель был ликвидирован на Изюмщине, где сейчас продолжаются бои с оккупантами", — сообщил Синегубов.

Напомним, согласно свежей статистике Генштаба ВСУ, украинские защитники взорвали 172 самолета россиян. Завтра это число увеличится как минимум на единицу.

На Харьковщине в районе Изюма сейчас идут интенсивные сражения. Это самая "горячая" точка в области. Оккупанты пытаются наступать, но сталкиваются с ожесточенным сопротивлением ВСУ и несут потери. Тем временем в Пентагоне считают, что нападения россиян на Донбассе и возле Изюма, которые усилились в последние дни, — это прелюдия к более масштабному наступлению. По мнению американских военных экспертов, его оккупанты совершат в обозримом будущем.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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