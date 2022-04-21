Противовоздушная оборона продолжает успешно выполнять боевые задачи.

Подразделения противовоздушной обороны Десантных штурмовых войск Украины уничтожили две цели. Первая — это российский истребитель Су-25, а вторая — многоцелевой беспилотник "Орлан-10".

Информацией об успешных действиях ПВО ДШВ Украины поделился пресс-центр Генштабу ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

"Воздушное пространство, где выполняют задачи украинские десантники, находится под полным контролем наших зенитных ракетно-артиллерийских подразделений. И враг здесь спокойно летать не будет! Ему сразу подрезают крылья и разбивают об землю. Это ведь украинское небо!", — заявил офицер ПВО командования Десантных штурмовых войск ВС Украины.

В Генштабе отметили, что самолет и беспилотник были уничтожены с помощью переносных ЗРК Stinger и Starstreak. Сейчас украинские десантники продолжают выполнять боевые задания на самых важных направлениях, где ведутся боевые действия.

Напомним, Су-25 — это не первый самолет, который за сегодня уничтожили ВСУ. Ранее УНИАН писал, что в районе Изюма на Харьковщине украинские защитники "приземлили" истребитель Су-34.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: