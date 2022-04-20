Среди уничтоженной российской техники один самолет, один вертолет, 5 беспилотников и одна крылатая ракета.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины за сутки уничтожили 9 российских целей в воздушном пространстве.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facebook.

"Все больше вражеских воздушных целей уничтожают подразделения противовоздушной обороны всех Сил обороны государства, используя при этом все имеющиеся огневые средства – зенитные ракеты, переносные зенитные ракетные комплексы, в том числе, иностранного производства, зенитные установки и другие средства поражения", - говорится в сообщении.

В частности, 19 апреля, на Востоке и Юге Украины противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск поражено 9 воздушных целей российских оккупантов.

За последние сутки украинскими силами был уничтожен 1 самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34), 1 вертолет (Ка-52); 5 беспилотных летательных аппаратов (ОТР) и 1 крылатую ракету.

Напомним, что на Донбассе ВСУ отбили 10 атак русских захватчиков.