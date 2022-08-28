Наша страна имеет все шансы освободить Херсон, отметил журналист.

Следующей – третьей фазой войны Украины с Россией, будет битва за оккупированный противником Херсон.

Украинская сторона имеет все шансы вернуть под свой контроль Херсон, рассказал журналист Аркадий Бабченко в интервью основателю издания "Гордон" – своему коллеге Дмитрию Гордону.

"Я надеюсь, что третья фаза войны – это все-таки будет битва за Херсон. И я так думаю, что Украина имеет все шансы Херсон все-таки освободить...", – спрогнозировал собеседник.

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Бабченко считает, что новая фаза войны между Украиной и Россией может начаться ближе к зиме.

Журналист добавил, что первой фазой масштабной агрессии РФ была попытка выйти по меньшей мере на русло Днепра с захватом Киева, и эта фаза была абсолютно проигрышной для противника.

"Вторая фаза была... Я назвал бы ее "такая же быстрая оккупация всего Донбасса, всего юга плюс десант на Одессу и воссоединение Донецка через юг, через Крым к Приднестровью". Эта фаза также закончена. Она закончена также победой Украины...", - отметил собеседник.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля без объявления войны вторглись в Украину. Противнику удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге Украины, в частности, Херсон.

Вооруженные силы Украины дают врагу достойный отпор. На украинской земле по состоянию на 28 августа ликвидировали около 46 750 захватчиков.

Генерал Дмитрий Марченко прогнозировал, что освобождение Херсона от захватчиков будет "непростой задачей", поскольку они изрядно подготовились к обороне.

По словам эксперта, для успешного наступления нужно иметь как минимум втрое больше войск, чем есть у врага.

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