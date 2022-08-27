Наше государство не имеет таких ресурсов, как в России, отметил эксперт.

Освобождение Херсона от российских оккупантов будет "непростой задачей", потому что противники хорошенько подготовились к оборонительным действиям.

Сложно что-то прогнозировать в таких условиях, рассказал генерал Дмитрий Марченко в интервью The Kyiv Independent.

По его словам, для успешного наступления необходимо иметь как минимум втрое больше войск, чем противник.

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"...Россияне знали, что мы приближаемся, поэтому перешли на более оборонительную стратегию. История и военный опыт показывают, что для успеха наступления армия должна иметь как минимум втрое больше войск, чем противник, который обороняется", - отметил собеседник.

Эксперт добавил, что у нашей страны нет таких ресурсов, как у РФ.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину 24 февраля рано утром. Врагам, в частности, удалось взять под контроль Херсон.

Вооруженные силы Украины дают достойный отпор противнику. 27 августа стало известно, что защитники ликвидировали 11 российских оккупантов, вражеский переносной зенитно-ракетный комплекс и несколько единиц бронетехники.

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