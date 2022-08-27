Освобождение Херсона от российских оккупантов будет "непростой задачей", потому что противники хорошенько подготовились к оборонительным действиям.
Сложно что-то прогнозировать в таких условиях, рассказал генерал Дмитрий Марченко в интервью The Kyiv Independent.
По его словам, для успешного наступления необходимо иметь как минимум втрое больше войск, чем противник.
"...Россияне знали, что мы приближаемся, поэтому перешли на более оборонительную стратегию. История и военный опыт показывают, что для успеха наступления армия должна иметь как минимум втрое больше войск, чем противник, который обороняется", - отметил собеседник.
Эксперт добавил, что у нашей страны нет таких ресурсов, как у РФ.
Напомним, войска РФ вторглись в Украину 24 февраля рано утром. Врагам, в частности, удалось взять под контроль Херсон.
Вооруженные силы Украины дают достойный отпор противнику. 27 августа стало известно, что защитники ликвидировали 11 российских оккупантов, вражеский переносной зенитно-ракетный комплекс и несколько единиц бронетехники.