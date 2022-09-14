По данным разведки, все отряды, которые будут покидать поле боя, будут уничтожены.

Россияне устанавливают в тылах "заградительные отряды", чтобы остановить массовый побег своих оккупационных войск с поля боя в Украине.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"В результате действий украинских Сил обороны среди личного состава оккупационных войск наблюдается нагнетание панических настроений и нежелание участвовать в войне. Ситуация усугубляется благодаря несвоевременным и неполным выплатам обещанного денежного содержания. Многие военные, единственной мотивацией которых было именно материальное обеспечение, ищут возможности либо вернуться на территорию РФ, либо сдаться в плен", - заявляют в разведке.

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"Оккупанты, которые отошли с изюмского направления в Донецкую область, ожидают подвоза боекомплекта и топлива. При отступлении подразделения израсходовали или вынужденно бросили практически все вооружение и технику. Рашисты жалуются, что обещанная помощь так и не поступила", - говорится в сообщении.

Как отмечают в разведке, подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии РФ (в/ч 12721) при отступлении из Изюма и Балаклеи понесли большие потери.

"В некоторых ротах осталось около половины личного состава. Выжившие намерены двигаться в сторону российской границы, чтобы вернуться домой", - утверждают в разведке.

Также сказано, что много оккупантов сосредоточилось вблизи российской границы в районе Белгородской области. Они не имеют связи с командованием, отсутствует поставка еды и боеприпасов.

"Чтобы остановить массовое бегство с поля боя, кремлевское командование усиливает использование "проверенных" советских методов "убеждения". Из перехваченных разговоров оккупантов стало известно об установлении в тылу так называемых "заградительных отрядов". В частности, командирам 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса поступило сообщение: "В тыльной полосе выставлен заградительный отряд. Все отступающие войска будут уничтожены. Приказ командующего номер 222. Довести ко всем постам", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Генштаб заявлял, что в результате успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении российские оккупанты покидают свои позиции и бегут с награбленным вглубь временно занятых территорий или в Россию. В частности, из Сватово оккупанты бежали на "Камазах" и бронированных "Тиграх".

Вчера в ГШ заявили, что российские оккупанты в Сватово Луганской области в панике собрали вещи и убежали из-за контрнаступления Вооруженных Сил Украины, который надвигается в область. Захватчики также эвакуировали свои семьи.

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