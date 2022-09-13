Как отметил советник руководителя ОП, "оккупанты начинают понимать контуры будущего "переговорного процесса" – поиск адвокатов для защиты в судах".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал побег представителей оккупационных администраций с юга Украины.

Об этом Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.

"Ключевые представители оккупационных администраций юга Украины и Крыма срочно эвакуировали свои семьи в РФ. Сопровождает это массовая продажа недвижимости и другого имущества. Оккупанты начинают понимать контуры будущего "переговорного процесса" – поиск адвокатов для защиты в судах", - отметил Подоляк.

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Как сообщал УНИАН, сегодня городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские захватчики бегут из захваченного Мелитополя Запорожской области в сторону оккупированного Крыма. Колонны военной техники оккупантов уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.

Как сообщил мэр, чтобы "вывезти краденое из Запорожской области, военные" второй армии мира "уже взламывают гаражи и угоняют машины гражданских".

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