В городе остались только "представители народной милиции" из числа местных жителей.

Российские оккупанты в Сватово Луганской области в панике собрали вещи и сбежали из-за контрнаступления Вооруженных Сил Украины, которое надвигается в область.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 12 сентября.

В ходе отступления российские войска спешно собирают вещи, эвакуируют семьи и бегут с позиций вглубь временно оккупированных территорий.

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"В Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой "народной милиции" из числа местных жителей", - говорится в сводке.

Как отмечают в Генштабе, россияне вывозят награбленное у местных жителей имущество и транспортные средства из населенных пунктов Великий Бурлук и Двухлетняя в Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, вчера Генштаб сообщал, что в результате успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении российские оккупанты покидают свои позиции и бегут с награбленным вглубь временно занятых территорий или в Россию. В частности, из Сватово оккупанты бежали на "Камазах" и бронированных "Тиграх".

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