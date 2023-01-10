Нет признаков, что лидер россиян изменил свою цель в войне против украинского государства, отметил генсек Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что потери России в Украине не остановят полномасштабную войну, поскольку власти РФ готовы их нести и продолжать агрессию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Столтенберг отметил, что поддержка Украины боеприпасами истощает запасы стран-членов Альянса и Евросоюза, но это было правильное решение.

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"И конечно, когда мы истощаем наши запасы, существует лишь единственное долгосрочное решение - надо больше производить", - сказал Столтенберг и добавил, что министры обороны стран-членов Альянса осенью решили увеличить запасы боеприпасов и оружия.

Он добавил, что речь идет о наращивании производства.

"Цель состоит в том, чтобы мы могли продолжать и также усиливать нашу поддержку Украины. Потому что мы видели, что Россия понесла большие потери в Украине из-за мужественных украинских солдат, и профессионализма и настроенности Вооруженных сил Украины", - заявил Столтенберг.

При этом он призвал не недооценивать Россию, потому что она мобилизует больше военных и упорно работает над обеспечением своих солдат большим количеством оружия и боеприпасов.

"Они демонстрируют готовность на самом деле нести потери, но продолжать войну. Нет признаков, что президент Путин изменил общую цель его жестокой войны против Украины", - заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса отметил, что НАТО должно быть готовым на долгосрочную перспективу поддерживать Украину.

Поддержка Украины со стороны Запада и потери России - это надо знать

Ранее стало известно, что 10 января высокопоставленные члены ЕС и НАТО встретятся в Брюсселе для того, чтобы подписать новый договор о сотрудничестве. Речь идет о третьей совместной декларации между организациями, которая содержит новые обязательства насчет поддержки Украины. Позже стало известно, что документ подписали.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 января ориентировочно составили: личного состава - около 112 тыс. 470 (+710 за последние сутки). Также украинские защитники ликвидировали вражеской техники, в частности: танков - 3 тыс. 084, боевых бронированных машин - 6 тыс. 154, артиллерийских систем - 2 тыс. 073, РСЗО - 434, средств ПВО - 217.

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