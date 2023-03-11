Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 марта 2023 года ориентировочно составили среди личного состава ‒ около 158 тысяч.

За сутки украинские защитники уничтожили более тысячи российских оккупантов. Общее количество ликвидированных россиян в Украине с 24 февраля 2022 года составило около 158 тысяч человек.

"Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 марта 2023 года ориентировочно составили: личного состава - около 158 тыс. (+1010) человек ликвидировано", — говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также украинские военные по состоянию на 11 марта уничтожили:

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танков - 3 458 (+10) единиц;

боевых бронированных машин - 6762 (+20) единицы;

артиллерийских систем - 2483 (+8) единицы;

РСЗО - 493 (+2) единицы;

средств ПВО - 257 (+1) единиц;

самолетов / вертолетов – 304 /289 (+0 / +0) единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2108 (+1);

крылатых ракет - 907 (+0);

кораблей / катеров - 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн - 5344 (+7) единицы;

специальной техники - 242 (+2).

Ситуация на фронте по состоянию на 11 марта - что известно

За сутки украинские военные отбили более 100 атак врага на востоке страны. Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

При этом украинская авиация нанесла 11 ударов по местам сосредоточения сил оккупантов, а также уничтожила вражеский беспилотник, средство ПВО и склад боеприпасов.

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