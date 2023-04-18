В результате обстрела, который сегодня утром устроили оккупанты по центру Херсона, погиб человек. Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на медика "скорой" Игоря Гончарова.
"В результате обстрела Центрального рынка в Херсоне в главном павильоне и киосках выбито стекло. Один человек погиб, шестеро раненых", - говорится в сообщении.
Также по данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, ранены семь человек. Один человек погиб.
Сегодня, 18 апреля утром, российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по центру Херсона. При этом воздушную тревогу в области не объявляли.
За прошедшие сутки захватчики совершили в Херсонской области 57 обстрелов, применяя минометы, авиацию, БПЛА, реактивные системы залпового огня и артиллерию.
В Херсонской области люди продолжают погибать не только из-за вражеских обстрелов. Убегая с временно оккупированной территории региона, враг заминировал большое количество земель. 17 апреля на российской мине в Бериславском районе подорвался водитель трактора.
Разведка Британии предупредила, что с приходом весны возрастает риск подрыва мирных жителей на оставленных оккупантами взрывных устройствах, поскольку в деоккупированных районах и на прифронтовых территориях начнутся сельскохозяйственные работы.