Сегодня утром оккупанты обстреляли центр города.

В результате обстрела, который сегодня утром устроили оккупанты по центру Херсона, погиб человек. Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на медика "скорой" Игоря Гончарова.

"В результате обстрела Центрального рынка в Херсоне в главном павильоне и киосках выбито стекло. Один человек погиб, шестеро раненых", - говорится в сообщении.

Также по данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, ранены семь человек. Один человек погиб.

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Сегодня, 18 апреля утром, российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по центру Херсона. При этом воздушную тревогу в области не объявляли.

За прошедшие сутки захватчики совершили в Херсонской области 57 обстрелов, применяя минометы, авиацию, БПЛА, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

В Херсонской области люди продолжают погибать не только из-за вражеских обстрелов. Убегая с временно оккупированной территории региона, враг заминировал большое количество земель. 17 апреля на российской мине в Бериславском районе подорвался водитель трактора.

Разведка Британии предупредила, что с приходом весны возрастает риск подрыва мирных жителей на оставленных оккупантами взрывных устройствах, поскольку в деоккупированных районах и на прифронтовых территориях начнутся сельскохозяйственные работы.

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